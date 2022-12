Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer E-Zigarette

Hillesheim (ots)

Am 02.12.2022 gegen 12:30 Uhr begab sich ein Jugendlicher in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Kölnerstraße in Hillesheim und entwendete aus dem Kassenbereich eine E-Zigarette.

Der Tathergang wurde erst im Nachgang durch Sichtung der Videoaufnahmen des Kassenbereichs deutlich.

Die detaillierte Auswertung der Videoüberwachung steht aktuell noch aus. Weitergehende Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell