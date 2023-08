Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine verletzte Person nach Kellerbrand

Selfkant-Havert (ots)

Am Sonntagnachmittag (13. August) rückten Feuerwehr und Polizei gegen 14.30 Uhr zu einem Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte an der Kreuzstraße aus. Nach ersten Erkenntnissen hatte in einem Kellerraum eine Batterie eines Modellflugzeugs Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch die Rauchentwicklung erlitt ein Anwohner leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

