POL-HS: Polizeibericht Nr. 224/2023 vom 13.08.2023

Straftaten

Erkelenz - Einbruch in Einfamilienhaus

An der Robert-Bosch-Straße in Erkelenz brachen unbekannte Täter in dem Zeitraum vom 29.07. bis zum 11.08.2023 in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum rückwärtigen Garten des Einfamilienhauses und hebelten hier die Kellertür auf. Das Haus wurde komplett durchsucht; Goldschmuck und Münzen entwendet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren am Tatort. Etwaige Zeugen haben die Möglichkeit, Hinweise per Telefon unter 02452 920 0 zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Geilenkirchen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Die Unfallbeteiligten befuhren am 12.08.2023 gegen 22:13 Uhr die Sittarder Straße in Richtung Gillrath. Als die 67 jährige Pkw-Fahrerin aus Hellertshausen stark abbremste, fuhr der 16 jährige aus Geilenkirchen mit seinem Leichtkraftrad auf. Hierbei wurde der Kradfahrer leicht verletzt.

Erkelenz - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Eine 63 jährige Pkw Fahrerin aus Erkelenz bog am 12.08.2023 gegen 10:00 Uhr an der Kreuzung Aachener Straße / Krefelder Straße nach links ab und stieß hierbei mit dem Pkw eines entgegenkommenden 21 jährigen Pkw Fahrers aus Erkelenz zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die stark frequentierte Kreuzung musste teilweise gesperrt werden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.

