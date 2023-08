POL-HS: Polizeibericht Nr. 223 vom 12.08.2023

Gangelt-Mindergangelt (ots) - Donnerstagnachmittag (10. August) schlugen unbekannte Täter zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr auf der Schinvelder Straße an insgesamt drei Fahrzeugen eine Scheibe ein, um so in den jeweiligen Fahrzeuginnenraum zu gelangen, wo sie dann nach Wertgegenständen suchten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie in einem Wagen einen Bildschirm. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

