POL-HI: Nächtlicher Einsatz am Andreasplatz eskaliert - Eine Person in Gewahrsam genommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Streitigkeiten, zu denen es zwischen einem 24-Jährigen und seiner gleichaltrigen Partnerin gekommen sein soll, führten in der letzten Nacht am Ende zu einem Einsatz mit mehreren Streifenwagen. Der 24-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde die Polizei um kurz nach 01:00 Uhr zu einer Wohnung am Andreasplatz gerufen, aus welcher zuvor Geschrei zu vernehmen war. Vor Ort trafen die Beamten auf den 24-jährigen Bewohner und seine Partnerin. Hinweise auf strafbare Handlungen zwischen beiden Personen ergaben sich dabei nicht. Jedoch zeigte sich der alkoholisierte junge Mann aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und beleidigte diese.

Als die Beamten nach Feststellung der Personalien im Begriff waren, den Andreasplatz zu verlassen, trat der 24-Jährige vor das Haus und geriet mit seinem zwischenzeitlich angereisten Vater in einen Streit, der zu eskalieren drohte und woraufhin der Vater die Polizisten zu Hilfe rief. Die Aggressionen des Mannes richteten sich sodann wieder gegen die Beamten. Als er daraufhin fixiert werden sollte, wehrte sich der Mann vehement dagegen. Dabei kam es von Seiten der Angehörigen zu einer Solidarisierung mit dem Mann. Ferner wurde eine zehn- bis fünfzehnköpfige Gruppe hauptsächlich alkoholisierter Männer auf das Geschehen aufmerksam, worauf sich auch Personen aus dieser Gruppe mit dem 24-Jährigen solidarisierten.

Durch die Hinzuziehung weiterer Streifenwagen und dem Erteilen von Platzverweisen konnte die Menge aufgelöst und die Lage beruhigt werden. Der 24-jährige Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Bei der Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten wurde ein Beamter leicht verletzt.

