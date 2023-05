Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einsatz am Himmelfahrtstag 2023 - Insgesamt friedlicher Verlauf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Der Himmelfahrtstag wird alljährlich von vielen Menschen in Kombination mit einem erhöhten Alkoholkonsum gefeiert, was erfahrungsgemäß auch zu unangenehmen Begleiterscheinungen wie Streitigkeiten, Sachbeschädigungen oder körperlichen Auseinandersetzungen führen kann.

Aus diesem Grund führte die Polizeiinspektion Hildesheim auch in diesem Jahr einen Präventionseinsatz durch. Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten dabei von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei.

Die am stärksten frequentierten Anlaufpunkte in Hildesheim waren der Hohnsensee mit bis zu 300 Personen, der Bereich der Drei-Bogen-Brücke, wo sich ebenfalls etwa 300 Personen einfanden, sowie die Tonkuhle mit etwa 350 Personen. Im Landkreis hielten sich ca. 200 Personen am Himmelbergturm in Alfeld, etwa 250 Personen an den Giftener Teichen sowie ca. 100 Personen im Bereich der Kiesteiche Rössing auf.

Darüber hinaus war eine Vielzahl von Klein- bzw. Kleinstgruppen in Stadt und Landkreis unterwegs.

Die Stimmung war bis zum Abend (Stand 20:30 Uhr) weitestgehend ausgelassen und friedlich. Lediglich im Bereich der Drei-Bogen-Brücke mussten die Einsatzkräfte in den Abendstunden einschreiten. Dort kam es zu einer Schlägerei zwischen drei Personen. Ferner wurden gegen eine männliche Person Ermittlungen wegen Diebstahls, Beleidigung, Angabe falscher Personalien und wegen des Mitführens eines sogenannten Einhandmessers eingeleitet. Drei weitere Personen erhielten Anzeigen und Platzweise, weil sie auf die dortigen Schienen liefen. Über die Bundespolizei wurde daraufhin veranlasst, dass die Züge in dem Bereich langsam und auf Sicht fahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell