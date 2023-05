Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnhinweis im Zusammenhang mit Trickdiebstählen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Samstag (13.05.2023) sowie am gestrigen Dienstag (16.05.2023) wurden bei der Polizei Hildesheim Trickdiebstähle zum Nachteil von zwei Uhrengeschäften in der Innenstadt angezeigt. Die Taten weisen Parallelen auf. Aus gegebenem Anlass möchte die Polizei weitere Geschäftsinhaber, insbesondere von Uhren- und Schmuckgeschäften, vor dieser Masche warnen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen sollen sich die Taten bereits am letzten Freitag in der Osterstraße und am Samstag in der Schuhstraße ereignet haben. In beiden Fällen wurden die Inhaber von vermeintlichen Kaufinteressenten in Gespräche verwickelt und abgelenkt. Währenddessen nutzten mutmaßliche Komplizen, die sich ebenfalls in den Verkaufsräumen aufhielten, offenbar die Gelegenheiten und entwendeten in den Geschäften jeweils mehrere Uhren.

Während das Geschäft in der Osterstraße von einer Frau und einem Mann aufgesucht wurde, erschienen in dem Laden in der Schuhstraße zwei weibliche Personen. Die Personen sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Zusammenhänge der Taten, der gleichen Vorgehensweise der Tatverdächtigen sowie des identischen Diebesgutes erscheint ein Zusammenhang als wahrscheinlich.

