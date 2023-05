POL-HI: Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (ame). Am vergangenen Wochenende von Freitag (12.05.2023) bis Montag (15.05.2023) ist es in Nordstemmen an der Marienbergschule und der dazugehörigen Sporthalle zu Sachbeschädigungen gekommen. In beiden Fällen liegt die Vermutung nahe, dass Glasflaschen gegen Scheiben bzw. Glastüren geworfen wurden, wodurch diese nun beschädigt sind. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in ...

