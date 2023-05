Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Räuberischer Diebstahl in Gronauer Supermarkt

Hildesheim (ots)

(fre) Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 26-Jähriger Alfelder am 17.05.2023, um ca. kurz vor 16:00 Uhr, einen Supermarkt in der Steintorstraße in Gronau. Dort fiel einer bisher unbekannten Zeugin der 26-Jährige Mann auf, welcher Ware in seinen mitgeführten Rucksack und in seiner Bauchtasche verstaute. Die Zeugin hegte den Verdacht, dass er den Markt verlassen könnte, ohne die Waren zu bezahlen und informierte eine Marktangestellte. Der 26-Jährige bezahlte an der Kasse lediglich ein Getränk und bewegte sich anschließend in Richtung des Ausgangs. Hier forderte die Marktangestellte den 26-Jährigen zum Öffnen seiner mitgeführten Taschen auf. Daraufhin versetzte er der Mitarbeiterin einen Schlag ins Gesicht und stieß sie zur Seite. Dem Täter gelang es anschließend aus dem Markt zu flüchten. Eine der mitgeführten Taschen ließ er zurück.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Fahndung konnte der 26-Jährige Mann durch die Polizei Elze gestellt werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Täter ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der 26-Jährige Alfelder musste sich einer richterlich angeordneten Blutentnahme unterziehen.

Hinweisgeber, die weiteren Angaben zur Tat machen können, und insbesondere die bisher unbekannte Zeugin werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Elze unter der T. 05068-93030 oder der Polizeistation Gronau unter der T. 05182-923370 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell