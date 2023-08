Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gegenverkehr übersehen- Jugendlicher durch Luft geschleudert

Vlotho (ots)

(sls) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Mittwochabend (23.8.) gegen 20.50 Uhr auf der Salzuflener Straße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 27-Jährige aus Lemgo mit ihrem Skoda Roomster auf der Salzuflener Straße in Richtung Vlotho. In Höhe der Hausnummer 68 beabsichtigte sie nach links auf das Gelände einer Tankstelle zu fahren. Hierbei übersah sie einen entgegen kommenden 16-Jährigen aus Vlotho, der mit seinem 125er Aprilia-Kleinkraftrad in Richtung Bäderstraße unterwegs war. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wodurch der Jugendliche einige Meter durch die Luft und in ein anliegendes Gebüsch geschleudert wurde. Das Kleinkraftrad flog noch einige Meter weiter gegen einen angrenzenden Straßenbaum. Sowohl der 16-Jährige, als auch die Fahrerin des Skoda mussten verletzt mit Rettungswagen in anliegende Krankenhäuser nach Herford gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Der Erziehungsberechtigte des Jugendlichen wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt und erschien noch an der Unfallstelle zur Betreuung. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Salzuflener Straße teilweise gesperrt werden.

