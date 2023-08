POL-WND: Angefahrener Hund in Oberlinxweiler Zum Keimbach

St. Wendel (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 02.08.2023, wurde in eine physiologische Praxis in der Wendalinusstraße eingebrochen. Unbekannte Täter versuchten sich dort an mehreren Stellen Zugang zu den Praxisräumen zu verschafften. Letztendlich gelang es ihnen über ein aufgehebeltes Fenster in die Praxisräume zu gelangen. In der Praxis suchten sie nach Wertsachen ...

