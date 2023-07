Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ortungs-App führt zum Handydieb - Bundespolizei ermittelt länderübergreifend

Bochum - München (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (13.Juli) soll ein 24-Jähriger sein Smartphone in einer Regionalbahn auf dem Weg vom Münchener Ostbahnhof nach Kufstein vergessen haben. Zuletzt soll das Mobiltelefon am Münchener Hauptbahnhof lokalisiert worden sein. Danach wurde das Mobiltelefon bis zur heutigen Nacht (19.Juli) abgeschaltet.

Die 24-jährige Lebensgefährtin des Geschädigten wurde gegen 01 Uhr in der Bundespolizeiwache in Bochum vorstellig und schilderte den Beamten den Sachverhalt. Heute Nacht konnte die Frau mit Hilfe der Ortungsfunktion das Handy erneut orten. Ein Unbekannter kontaktierte die Österreicherin und gab an, das Smartphone nicht beim Fundbüro abgeben zu wollen, sondern verlangte für die Übergabe eine Summe in Höhe von 150,00 Euro. Der Partnerin des Brasilianers gelang es, unter Anleitung der Bochumer Polizisten, eine Übergabe des Smartphones an ihren Freund, in der heutigen Nacht zu vereinbaren.

Die Bundespolizisten aus Bochum informierten die Münchener Beamten über den Sachverhalt, sodass Zivilkräfte den Tatverdächtigen am Holzkirchner Flügelbahnhof feststellen konnten. Dieser befand sich in seinem Auto und wartete vor Ort auf die Übergabe.

Bei dem Mann handelt sich um einen 40-jährigen Bulgaren, welcher für ein Reinigungsunternehmen arbeitet. Bei einer Reinigung fand dieser das Smartphone des Geschädigten nach eigenen Angaben in dem betroffenen Zug.

Der Mann wurde durch die Beamten aus München vorläufig festgenommen. Das unterschlagene Handy wurde durch ihn freiwillig herausgegeben. Der Arbeitgeber des Beschuldigten wird über den Vorfall unterrichtet. Die Bundespolizei stellte das Mobiltelefon zugunsten des Eigentümers sicher und leitet gegen den Münchener ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell