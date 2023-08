Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Dame wird Rollator geklaut

Enger (ots)

(um) Gestern meldete sich eine Geschädigte aus Enger und teilte einen schwerwiegenden Diebstahl mit. Die Besatzung eines entsendeten Streifenwagens nahm dann vor Ort in Enger die Anzeige einer älteren Dame auf. Die 83-jährige Dame war mit ihrem Leichtrollator im Bereich der Biogasanlage an dem Waldstück Asbeke am Buschweg zu Fuß unterwegs. Gegen 10:20 Uhr stellte sie den Rollator der Marke Rehab Dietz am Wiesen- bzw Waldrand ab und ging noch 100 m weiter in den Wald. Dort machte sie ein paar Körperübungen, wie es der Arzt empfohlen hatte. Nachdem sie aus dem Wald heraus kam, etwa eine viertel Stunde später, war der abgestellt Rollator weg. Nach bisherigen Angaben, gehen die Beamten von einem Diebstahl aus. Bislang unbekannte Täter stahlen demnach das mehrere hundert Euro wertige Hilfsgefährt der Seniorin. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell