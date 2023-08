Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss- Fahrer flüchtet in Maisfeld

Hiddenhausen (ots)

(sls) Auf der Eilshauser Straße in Hiddenhausen kam es am frühen Donnerstagabend (24.8.) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 38-jährigen Iveco-Fahrers und einem bis dahin unbekannten Fahrers eines schwarzen Skoda Oktavia. Gegen 18.43 Uhr befuhr der 38-Jährige aus Polen die Eilshauser Straße in Richtung Oetinghausen. Im Bereich der Einmündung der Gerstenstraße kam plötzlich der Skoda-Fahrer von rechts aus der Gerstenstraße und wollte auf die Eilshauser Straße einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Iveco und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern setzte der Fahrer plötzlich seinen Skoda etwa 20m zurück in die Gerstenstraße. Der bis dahin unbekannte männliche Fahrer stieg unvermittelt aus dem Auto aus und flüchtete fußläufig in das anliegende Maisfeld. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte an der Halteranschrift eine männliche Person angetroffen werden, auf den die zuvor angegebene genaue Personenbeschreibung passt. Weitere Spurenauswertungen bestätigten den Verdacht. Es handelte sich um einen 48-Jährigen Hiddenhauser, der zur Unfallzeit mit dem Skoda unterwegs war. In der Atemluft des Fahrers wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief deutlich positiv, so dass dem Tatverdächtigen entsprechende Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt und dem Hiddenhauser das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen vorläufig untersagt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeuge wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

