Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeuge zu Unfallflucht in Einkaufsmarkt-Parkhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (13.07.2023) zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr in einem Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Talstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch einen bislang unbekannten Zeugen. Ein noch unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Einparken in eine Parklücke einen ordnungsmäßig geparkten Hyundai und verursachte einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Ein Zeuge konnte den Verkehrsunfall beobachten und teilte seine Beobachtungen später dem Halter des Hyundai mit. Es fehlen jedoch Kontaktdaten zu dem Zeugen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Zeugen, sowie insbesondere den namentlich unbekannten Zeugen, und bitte diese sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell