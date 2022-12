POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.12.2022

Goslar (ots) - Diebstahl einer Geldbörse Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 13.00 Uhr, ist es zu einem Diebstahl der Geldbörse des Anzeigeerstatters in einem Lebensmittelgeschäft in der Braunschweiger Straße in Seesen gekommen. Im Anschluss wurde durch den unbekannten Täter versucht mit der zuvor erlangten Bankkarte an einem Geldautomaten unrechtmäßig Bargeld vom ...

mehr