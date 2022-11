Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Brand

Erwitte (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr gegen 22 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Straße Zur Pöppelsche gerufen. Dort brannte eine Strohmiete auf einem Acker in voller Ausdehnung. Ob es sich um Brandstiftung handelt, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

