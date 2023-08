Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herford (ots)

POL-HF (mmb): Am Freitag (25.08.2023) gegen 23.05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Goebenstraße/ Sophienstraße. Ein 18-jähriger Fahrer aus Bad Salzuflen war hier aus Richtung Hansastraße kommend mit seinem Ford Puma von der Sophienstraße nach links in die Goebenstraße abgebogen, ohne den Vorrang einer entgegenkommenden 72-jährigen Skoda-Fahrerin zu beachten. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch ein 17-jähriger Beifahrer im Ford verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der von der Polizei auf 14.000 Euro geschätzt wird. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.

