POL-DU: Versuchter Raub einer Armbanduhr - Polizei sucht hilfsbereite Zeugen

Laar (ots)

Bereits am Mittwochmorgen (04. Oktober, gegen 09:15 Uhr) hat ein Unbekannter versucht, einer Seniorin an der Deichstraße eine hochwertige Armbanduhr zu entreißen. Ein Autofahrer und ein Passant wurden darauf aufmerksam und eilten der Frau zu Hilfe. Der Räuber flüchtete ohne Beute in die Schillstraße. Die 71-Jährige berichtete anschließend der Polizei, dass der Unbekannte erst ihre hochwertige Armbanduhr gefordert und dann gewaltsam an dieser gezogen hätte. Außerdem hätten Nachbarn ihr berichtet, dass sich der Tatverdächtige bereits ein paar Tage vor dem Überfall im Haus nach ihr erkundigt hätte. Den Räuber beschrieb sie wie folgt: 25 bis 30 Jahre, etwa 1,75 Meter groß, stämmige Statur, kurze schwarze Haare, dunkle Kleidung.

Die Ermittler des Duisburger Kriminalkommissariats 13 suchen insbesondere die beiden Männer, die der Frau zu Hilfe eilten. Sie und weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zur Polizei Duisburg aufzunehmen.

