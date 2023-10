Polizei Duisburg

POL-DU: Polizei stellt Fahrraddieb dank Tipp einer Zeugin

Meiderich (ots)

In der Nacht zum Dienstag (10.Oktober, 00:35 Uhr) verständigte eine aufmerksame Zeugin (23) die Polizei, weil sie beobachtete, wie ein Mann mit einem Fahrrad die Gelderblomstraße entlangfuhr. Sie hörte einen lauten Knall, sah wie der Mann das Fahrrad an einer Laterne auf den Boden legte und mit zwei weiteren - zuvor offensichtlich angeschlossenen - Fahrrädern weiterlief. Eins dieser zwei Räder warf der Mann kurze Zeit später in ein Gebüsch und fuhr mit dem anderen in Richtung Emmericher Straße davon. Dank der umfangreichen Personenbeschreibung und der angegebenen Fluchtrichtung des Mannes stellten Polizisten diesen im Rahmen der Fahndung. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Fahrraddiebes (18) ein Messer und stellten es sicher. Ebenso die drei Fahrräder, bei denen der Verdacht besteht, dass der junge Mann sie gestohlen hat. Den Mann erwartet ein Strafverfah-ren.

