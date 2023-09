Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg-Münchfeld Qualmender PKW in der Mombacher Straße

Mainz- Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Freitagmorgen gegen 05:31 Uhr meldete ein 37-jähriger Gau-Bickelheimer bei der Feuerwehr, dass sein Auto qualmt und er es in der Mombacher Straße, in Höhe des B&B Hotels abgestellt hätte. Die Berufsfeuerwehr traf nur wenig später ein und konnte den Entstehungsbrand löschen, sodass das Fahrzeug nicht in Vollbrand geriet. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt am Fahrzeug für die Rauchentwicklung gesorgt.

Aufgrund der Löscharbeiten war die Mombacher Straße kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt. Eine relevante Verkehrsbeeinträchtigung entstand jedoch nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell