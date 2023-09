Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Diebe bunkern Beute in Tiefgarage

Mainz - Altstadt (ots)

Am 14.09.23, gegen 01:53 Uhr kam es in der Mitternachtsgasse in Mainz zu einem Polizeieinsatz, nachdem Zeugen mitgeteilt hatten, dass sich möglicherweise gerade Einbrecher Zugang zur Tiefgarage und den Kellerbereich verschaffen würden.

Anwohner des Wohnhauses hatten geistesgegenwärtig den polizeilichen Notruf gewählt, da es bereits vor kurzem zu einem Einbruch in die Kellerräume des Mietshauses gekommen war.

Als die beiden 18- und 36-jährigen Diebe aus Wiesbaden wenig später das Grundstück mit einem Motorroller verlassen wollten, wurden sie von Einsatzkräften des Altstadtreviers aufgehalten. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller samt Kennzeichen als gestohlenen gemeldet war und die beiden Täter Diebesgut zur Abholung in der Tiefgarage bereitgestellt hatten.

Aufgrund der Tatbegehung wurden die Täter im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt und mussten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch Durchsuchungsmaßnahmen über sich ergehen lassen. Die beiden Täter haben nun mit einem Strafverfahren wegen KFZ-Diebstahl zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

