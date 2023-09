Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Staatsanwaltschaft führt Ermittlungsverfahren wegen des tödlichen Verkehrsunfalls in der Suderstraße - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in der Suderstraße in Mainz-Mombach werden Zeugen des Unfallgeschehens gesucht.

Gegen 9 Uhr erreichte am Mittwochvormittag ein Notruf die Feuerwehr Mainz, wonach eine Frau bei einem Unfall mit einem Abschleppfahrzeug schwer verletzt worden sei. Ersten Ermittlungen zufolge rangierte der 52-jährige Fahrer des LKW auf der Suderstraße und befuhr hierzu auch eine Zufahrt zu den Anwesen 91-125. Wie die 42-jährige Frau zu Fall kam und offensichtlich unter das Abschleppfahrzeug geriet, ist derzeit noch nicht geklärt und nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Einsatzkräfte der Rettungsdienste und der Polizei konnten an der Unfallstelle nur noch den Tod der 42-jährigen Mombacherin feststellen. Angehörige wurden noch während der Unfallaufnahme durch besonders geschulte Polizistinnen und Polizisten mit Unterstützung von Notfallseelsorgern aufgesucht und die Nachricht des tödlichen Verkehrsunfalls überbracht. Auch für die Einsatzkräfte stand eine Betreuung nach der Unfallaufnahme zur Verfügung.

Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz durch Unfallsachbearbeiter der Polizeiinspektion Mainz 2 geführt. Diese bitten Zeugen, die Details und Beobachtungen zu dem Unfallgeschehen mitteilen können, sich mit der PI Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell