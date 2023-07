Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.07.2023, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Landstraße 126 von Todtnau kommend in Richtung Aftersteg und soll an einer unübersichtlichen Stelle den 22-jährigen Fahrer eines VW's überholt haben. Dabei sei es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge gekommen. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Betroffenen sucht das Polizeirevier Schopfheim nun den Fahrer eines grauen Mercedes-Benz, Modell 190 E, mit Waldshuter-Kennzeichen, welcher wohl hinter den beiden Fahrzeugen fuhr und den Überholvorgang beobachten haben könnte. Der Fahrer des grauen Mercedes möge sich bitte mit dem Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, in Verbindung setzen.

