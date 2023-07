Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberwinden im Elztal: Streitigkeit im Strassenverkehr - Motorradfahrer tritt gegen anderes Fahrzeug

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 04.07.2023, gegen 16:00 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die B294 von Elzach in Richtung in Winden und wollte im Bereich der Ortsdurchfahrt Oberwinden einen vorausfahrenden Pkw überholen. Dies scheitert zunächst verkehrsbedingt. Bei einem anschließenden weiteren Überholvorgang soll der Motorradfahrer im Vorbeifahren gegen das überholte Fahrzeug getreten und dieses hierbei hinten links beschädigt haben. Anschließend soll der Motorradfahrer weitergefahren sein und dem geschädigten Autofahrer den Mittelfinger gezeigt haben.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Der Polizeiposten Elzach (Tel.: 07682-532980) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Zeugenhinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell