Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Gefährliche Körperverletzung mit Bierkrug - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung beim Peter-und-Paul-Fest in Bretten sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein 26-jähriger Mann bereits am Samstagabend gegen 22:00 Uhr auf dem Festgelände mit einem Bierkrug mehrfach in das Gesicht geschlagen und hierbei verletzt. Vorausgegangen war wohl ein versehentlicher Rempler des Mannes in Höhe des Bereichs "Am Seedamm" gegenüber dem späteren Tatverdächtigen. Dieser soll in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein. Aus den zunächst verbalen Streitigkeiten heraus, schlug einer der Männer dem Geschädigten offenbar mehrfach mit einem Bierkrug in das Gesicht. Hierdurch erlitt er blutende Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Täter und sein Begleiter entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll ca. 20 Jahre alt sein mit deutschem Erscheinungsbild. Er wurde als etwa 170 bis 175 cm groß mit schlanker Körperstatur, hellbraunen Haaren und einem länglichen Gesicht beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein nicht näher bekanntes historisches Gewand. Der Begleiter des Mannes soll ebenfalls historisch bekleidet gewesen sein. Weitere Beschreibung liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell