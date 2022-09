POL-FR: Freiburg: Fahrzeug auf Supermarktparkplatz beschädigt und unerlaubt von Unfallstelle entfernt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 20.09.2022, kam es in Wehr in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand. Gegen 18:10 Uhr hatte deshalb eine Bewohnerin der betroffenen Wohnung die Feuerwehr verständigt, nachdem der Brandmelder Alarm geschlagen hatte. Sie selbst und zwei Kinder brachten sich zunächst auf einem Balkon in Sicherheit. Mit Hilfe von Nachbarn wurden ...

