POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Betrüger bieten dubiose Teerarbeiten an

Karlsruhe (ots) - Opfer eines Raubes wurde wohl ein 72-jähriger Mann am Dienstagmittag in der Nähe einer Gaststätte am Epplesee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 72-Jährige gegen 13.00 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg in Richtung See unterwegs. Unvermittelt sei ein Mann aus dem dortigen Unterholz hervorgetreten und habe den Senior von hinten am Hals umklammert und zu Boden gebracht. Anschließend habe der ...

