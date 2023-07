Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung an Sattelauflieger von Zirkus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.07.2023, gegen 05.15 Uhr, soll ein Unbekannter versucht haben "Beim Haagensteg" einen auf dem Messeplatz stehenden Wohnanhänger eines Zirkus zu betreten. Da dieser verschlossen war gelangte der Unbekannte nicht in den Wohnanhänger. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte die Plane eines auf dem Gelände stehenden Sattelauflieger beidseitig zerschnitten haben. Auch wurden auf die Plane in schwarzer Farbe die Wörter "Tierquäler", "Tiermörder", "Stop the animal abuse" gesprüht. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

