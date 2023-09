Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Ladendetektiv verfolgt Dieb

Mainz - Altstadt (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:14 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Mainzer Kaufhauses in der Schusterstraße, wie zwei Diebe Parfüm stahlen. Beim Versuch die Diebe zu stoppen, flüchtete einer der beiden und wurde dabei von einem weiteren Ladendetektiv verfolgt und zur Rede gestellt.

Die zwei verdächtigen Männer, im Alter von 22-28 Jahren, hatte der Ladendetektive zuvor gesehen, wie sie mehrere Parfümpackungen in eine Papiertüte steckten und daraufhin einen Kollegen hinzugezogen. Die Ladendetektive hielten die Diebe im Ausgangsbereich des Kaufhauses auf, woraufhin einer der Diebe wegrannte. Ein Detektiv nahm die Verfolgung auf und holte den Dieb in der Bauerngasse ein. Er konnte die gestohlene Ware letztlich an sich nehmen. Der Dieb, welcher ca. 1,85 m groß, schlank, ca 25 - 28 Jahre alt war und dunkles, gelocktes Haar hatte, trug ein Fußballtrikot. Er flüchtete in Richtung Rheinufer. Zuvor hatte er den unerschrockenen Ladendetektiv noch bedroht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

