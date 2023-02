POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert von Unfallstelle geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Montagmorgen (20.02.2023, 01.42 Uhr) in ein Telekommunikationsgeschäft in Ahlen eingebrochen. Er schlug mittels Gullideckel zunächst eine Scheibe der Eingangstür des Geschäftes an der Oststraße ein und verschaffte sich so Zutritt - anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Gebrüder-Kerkmann-Platz. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

