POL-WAF: Kreis Warendorf. Zahlreiche Jecken feierten friedlich Straßenkarneval

Rund 60.000 Jecken waren am 20.2.2023 bei den Rosenmontagsumzügen in Ahlen, Beckum, Liesborn, Sendenhorst und Warendorf unterwegs. Friedlich feiernde Menschen und Umzüge ohne besondere Vorkommnisse lautet das erste Fazit der Polizei bis um 19.00 Uhr.

Drei Jugendliche wurden in die eingerichteten Jugendschutzstellen gebracht. Zwei aufgrund ihrer Alkoholisierung in Sendenhorst und einer wegen Drogenbesitzes in Warendorf. Zwei weitere Jugendliche waren in Sendenhorst so stark alkoholisiert, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

In Beckum erhielten fünf junge Menschen einen Platzverweis für den Innenstadtbereich. Zwei von ihnen waren jedoch uneinsichtig und wurden zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme in Gewahrsam genommen. Bei einem liegt noch ein Verstoß gegen das Waffengesetz vor, so dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Über den Abend ist mit zunehmender Alkoholisierung der Feiernden und sich entwickelnden Streitigkeiten zu rechnen.

Die Polizei wird weiterhin mit starken Kräften vor Ort sein, um für Sicherheit zu sorgen, aber auch um alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

