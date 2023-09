Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, dreiste Unfallflucht, Steinpoller landet auf Straßenbahnschienen

Mainz-Innenstadt (ots)

Nachdem die Fahrerin eines Transporters einen Steinpoller mit ihrem Fahrzeug rammte, fuhr sie davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Frau stand mit ihrem weißen Transporter am Dienstagnachmittag gegen 13:00 Uhr vor einer Bäckerei in der Spritzengassen in Mainz. Bei der Weiterfahrt und beim Einbiegen in die Schillerstraße rammte die Fahrerin einen dort befindlichen Steinpoller mit derartiger Wucht, dass dieser aus dem Boden gerissen wurde und auf den Straßenbahnschienen landete. Die Fahrerin des weißen Transporters stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug aus, bat einen unbeteiligten Fußgänger um Hilfe um immerhin den Poller von den Schienen zu entfernen, stieg aber in Anschluss wieder ein und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch weitere Zeugen des Unfalls konnte das Kennzeichen des Transporters abgelesen und der Mainzer Polizei mitgeteilt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrerin laufen derzeit. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell