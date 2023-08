Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 27-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Unfall im Begegnungsverkehr hat sich am Montag (7. August) gegen 23:25 Uhr auf der Straße "Am Hollenloch" in Attendorn ereignet. Dabei befuhr eine 19-Jährige die Straße in absteigender Richtung. Aufgrund von am Fahrbahnrand abgeparkten Autos war die Fahrbahn verengt und die Fahranfängerin fuhr mittig beziehungsweise auf der Seite des Gegenverkehrs. Als ein 27-jähriger Autofahrer ihr entgegenkam, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer gab bei der Unfallaufnahme an, verletzt zu sein und im Anschluss an die Unfallaufnahme einen Arzt aufsuchen zu wollen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Ein am Fahrbahnrand geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt. An diesem lag der Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

