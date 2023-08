Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Wenden (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag (7. August) gegen 10:40 Uhr auf der L 512 in Gerlingen ereignet. Dabei befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw die Koblenzer Straße in Richtung Olpe. Ihm folgte eine 40-jährige Autofahrerin. Als ein Lkw aus der Straße "Auf dem Ohl" auf die Straße einbiegen wollte, bremste der 55-Jährige seinen Wagen ab, um dem Lkw die Einfahrt zu ermöglichen. Dabei fuhr die hinter ihm befindliche Autofahrerin auf dessen Wagen auf. Bei der Unfallaufnahme gab der 55 Jahre alte Mann an, dass er aufgrund von Schmerzen nach der Unfallaufnahme einen Arzt aufsuchen würde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

