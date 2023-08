Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Montag (7. August) gegen 18:30 Uhr auf der Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. Dabei befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Olpe. Er beabsichtige dann nach links, in die Elbener Straße einzubiegen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der dort befindlichen Ampel und einem Poller sowie anschließend mit einer Mauer.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies ein positives Ergebnis auf. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Durch den Zusammenstoß mit der Mauer wurden Mauerstücke abgebrochen, die ein weiteres Fahrzeug beschädigten. Der Sachschaden an dem geparkten Pkw sowie an der Ampel, dem Poller und der Mauer liegen im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell