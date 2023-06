POL-DO: Protestmarsch von Klimaaktivisten sorgt in der Innenstadt für Verkehrsstörungen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0535 Ein 17-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstag, 1.6., in Mengede von der Straße ab und verletzte sich schwer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Dortmunder gegen 18.10 Uhr auf der Strünckedestraße in Richtung Südosten. In Höhe der Hausnummer 248 kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über den Gehweg und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Ein ...

mehr