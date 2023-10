Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein. Unbekannte versuchten zwischen Freitagnachmittag (29.09.) und Mittwochmorgen (04.10.) in eine Lagerhalle in der Blankenauer Straße in Stockhausen einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an Fenstern und Türen und beschädigten dabei eine Glasscheibe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Es gelang den Tätern nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht, dass Gebäude zu betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell