POL-OH: Verkehrsmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Vogelsbergkreis und Landkreis Fulda

Osthessen (ots)

HEF

Unterführung beschädigt

Bebra. Am Montag (02.10.) kam es gegen 17.40 Uhr in Bebra, Bismarcktraße 10 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Ein 46 Jahre alter Mann aus Bebra wollte von der Bismarckstraße aus kommend in Richtung Parkplatz zur Bahnhofsstraße fahren. Dabei touchierte der Mann mit dem Dach seines Mercedes Kleinbusses die Decke einer Unterführung zum Parkplatz. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro und an der Fassade der Unterführung in Höhe von circa 3.000 Euro.

Alleinunfall

Bebra. Am Dienstag (03.10) kam es gegen 18.15 Uhr auf der B27 in Höhe Asmushausen zu einem Alleinunfall. Ein 30 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Cornberg befuhr mit seinem Pkw die B 27 von Bebra kommend in Richtung Sontra. Zwischen den Anschlussstellen Bebra-Nord und Asmushausen kam der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kollidierte mit der linken Leitplanke und kam letztlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 6.000 Euro.

Unfallfluchten in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Am Montag (02.10.) hatte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeck ihren schwarzen BMW im Zeitraum 10 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Heinrich-von-Stefan-Straße vor einem Schuhgeschäft geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Auf Dienstag, 3. September, hatte eine 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren grünen Renault am rechten Fahrbahnrand der Reckeröder Straße in Fahrtrichtung Meisebacher Straßegeparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr zur Nachtzeit die Reckeröder Straße von der Fritz-Rechberg-Straße kommend in Fahrtrichtung Meisebacher Straße. Hierbei kollidierte er aus unbekannter Ursache mit dem Pkw der 80-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Von Fahrbahn abgekommen

Niederaula. Am Montag (02.10.) befuhr gegen 11:30 Uhr ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Recklinghausen die B 62 aus Niederaula kommend in Richtung Oberjossa. In der Ortslage Niederjossa kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen, touchierte dabei eine Baustellenabgrenzung mit der linken Fahrzeugseite und kam an einem Zaun zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Vorfahrtsverstoß

Haunetal. Am Dienstag (03.10.) wollte gegen 10:30 Uhr ein 22-jähriger Fahrer aus Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) mit seinem Kleinbus von der L 3431 auf die B 27 in Richtung Meisenbach einbiegen. Dabei übersah er den von rechts herannahenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 42-jähriger Fuldaers. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro.

Frontalzusammenstoß

Neuenstein. Am Dienstag (03.10.) befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Neukirchen gegen 19:30 Uhr die L 3153 aus Mühlbach kommend in Richtung Aua. In einer Rechtskurve verlor der 19-Jährige aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 29-jährigen Fahrers aus Neuenstein. Dadurch wurden der 19-Jährige und die zwei Insassen der Zugmaschine leicht verletzt und in einem örtlichen Krankenhaus versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro.

VB

Verkehrsunfallflucht

Lauterbach. Zwischen Freitag (29.09.) und Mittwoch (04.10.) kam es in der Adolf-Spieß-Straße 4 in Lauterbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße geparkter schwarzer Mercedes wurde durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von geschätzt 3000 Euro. Das wahrscheinlich weiß lackierte Fluchtfahrzeug dürfte hierbei an der Fahrerseite ebenfalls einen deutlichen Schaden davon getragen haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre Hinweise ban die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

FD

Fahrradunfälle

Am Montag (02.10.) kam es nachmittags im Bereich der Polizeistation Hilders zu zwei Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung. Hofbieber. Gegen 15 Uhr wollte ein 86-jähriger Fahrradfahrer aus Petersberg im Ortsteil Wiesen von der Kreisstraße 9 auf den Milseburgradweg in Richtung Langenbieber abbiegen. Hierbei geriet er auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden 48-jährigen Rennradfahrer aus Petersberg. Dadurch verletzten sich beide Radfahrer und mussten in nahegelegenen Krankenhäusern ärztlich versorgt werden. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Poppenhausen. Ein zweiter Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der L 3307 bei Abtsroda. Dort fuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus Künzell von der Wasserkuppe herkommend in Richtung Poppenhausen. Der Radfahrer verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad, kam auf das Bankett und stürzte. Ein hinzugerufener Krankenwagen transportierte den leichtverletzten Mann zur weiteren Behandlung in örtliches Krankenhaus. Petersberg. Ein 25-jähriger Toyota-Fahrer aus Hünfeld wurde bei einem Unfall am Dienstag (03.10.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 8:45 Uhr in Petersberg die B 458 aus Richtung Wissels kommend in Fahrtrichtung Böckels. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf einem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Weg auf der Seite zum Liegen. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Alleinunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (03.10.). Ein 18-jähriger Seat-Fahrer aus Mainz befuhr gegen 20 Uhr in Fulda die L 3418 aus Richtung Niederrode kommend in Fahrtrichtung Johannes-Nehring-Straße. In einer Kurve kurz vor dem Ortseingang Sickels kam er ins Schleudern, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der junge Fahrzeugführer blieb unverletzt.

