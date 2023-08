Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" in die Straße "Am Rathaus" alarmiert. An der Einsatzstelle wurden die betroffenen Straßenabschnitte durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel abgestreut. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Bauhof der Gemeinde Schermbeck übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 15:00 Uhr.

Wenig später um 15:20 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck erneut mit dem Stichwort "Ölspur" in die "Johann-von-der-Recke-Strasse" alarmiert. Aufgrund des einsetzenden Regens wurde von der Feuerwehr ein Straßenablauf mit Bindemittel gesichert, um das Eindringen des Öl in die Kanalisation zu verhindern. Anschließend wurde die Einsatzstelle an das Ordnungsamt übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 16:10 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell