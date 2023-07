Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falscher Handwerker unterwegs +++ Ertappte Ladendiebe versprühen Pfefferspray und drohen mit Messer +++ Einbrecher zugange +++ Fußgängerin von Linienbus erfasst

1. Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Holzstraße, 19.07.2023, 16.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Holzstraße wurde am Mittwochnachmittag eine Wiesbadenerin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann erschien gegen 16.00 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich unter dem Vorwand, nach dem Wasser schauen zu müssen, Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab, sodass eine weitere Person unbemerkt die Wohnung betreten und ein hochwertiges Armband sowie Bargeld entwenden konnte. Der angebliche Handwerker und dessen Komplize konnten nicht näher beschrieben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Ertappte Ladendiebe versprühen Pfefferspray und drohen mit Messer, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 19.07.2023, 08.40 Uhr,

(pl)Zwei junge Ladendiebe haben am Mittwochmorgen den Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim mit Pfefferspray besprüht und einem Messer bedroht. Die beiden Jungen wurden gegen 08.40 Uhr dabei beobachtet, wie sie mehrere Artikel in ihre mitgeführten Taschen steckten und ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollten. Als zwei Mitarbeiter des Einkaufsmarktes die Diebe aufhalten wollten, wurde einer der Männer von dem Duo mit einem Messer bedroht und im weiteren Verlauf mit Pfefferspray besprüht. Im Anschluss rannten die rabiaten Diebe davon. Die beiden mutmaßlichen Täter, zwei 13 Jahre alte Jungen, konnten jedoch schon kurz darauf von den verständigten Polizeikräften im Nahbereich angetroffen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

3. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 18.07.2023 bis 19.07.2023,

(pl)Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag wurden in Wiesbaden zwei Einfamilienhäuser und zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Im Klagenfurter Ring verschafften sich die Täter am Dienstagmorgen durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus und erbeuteten Bargeld. Der Einbruch ereignete sich zwischen 08.05 Uhr und 08.30 Uhr. In der Nacht zum Mittwoch scheiterten Unbekannte zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr beim Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schau-ins-Land" einzubrechen. Bei einem Wohnungseinbruch in der Salzburger Straße in Kostheim ließen die Täter aufgefundenes Bargeld und eine EC-Karte mitgehen. Festgestellt wurde dieser Einbruch am Mittwochnachmittag. Am Mittwochnachmittag waren Einbrecher zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße zugange. Sie hebelten die Eingangstür der betroffenen Wohnung auf und entwendeten unter anderen hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Fußgängerin von Linienbus erfasst,

Wiesbaden-Schierstein, Söhnleinstraße, Neckarstraße, 19.07.2023, 10.55 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag wurde in der Söhnleinstraße in Schierstein eine 48-jährige Fußgängerin von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt. Der Busfahrer war gegen 10.55 Uhr von der Wupperstraße kommend auf der Neckarstraße unterwegs und wollte dann nach links in die Söhnleinstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, welche gerade an einer Fußgängerampel die Söhnleinstraße überquerte. Die 48-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

