Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 49-Jähriger leicht verletzt +++ Falsche Handwerker unterwegs +++ Hund aus heißem Auto gerettet +++ Einbrüche +++ Zigarettenautomat aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. 49-Jähriger leicht verletzt,

Wiesbaden-Biebrich, Grundweg, 17.07.2023, 06.00 Uhr,

(pl)Im Biebricher Grundweg wurde am Montagmorgen ein 49-jähriger Mann verletzt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 06.00 Uhr vor dem Haupteingang zur Kerb von zwei Männern angegriffen worden. Er erlitt leichte Verletzungen. Die beiden mutmaßlichen Angreifer, zwei 24 und 43 Jahre alte Männer, konnten von den verständigten Polizeikräften vor Ort angetroffen werden. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Dunantstraße, 17.07.2023, 13.15 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Dunantstraße waren am Montagmittag falsche Handwerker unterwegs. Gegen 13.15 Uhr erschlichen sich zwei Männer wegen eines angeblichen Wasserschadens Einlass in die Wohnung einer Frau. Als die Wasserwerker wieder weg waren, fiel der Geschädigten auf, dass ihre Wohnung nach Wertsachen durchsucht worden war. Über das mögliche Diebesgut ist nichts bekannt. Einer der falschen Handwerker soll etwa 30 Jahre alt sowie dick gewesen sein und dunkle kurze Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Getragen habe er ein helles T-Shirt, eine dreiviertel Hose und blauweiße Turnschuhe. Der Komplize wurde als ca. 25 Jahre alt mit einer normalen Statur und dunklen mittellangen Haaren beschrieben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Hund aus heißem Auto gerettet,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 17.07.2023, 15.40 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Ludwig-Erhardt-Straße musste die Polizei am Montagnachmittag einen Hund aus einem heißen Auto befreien. Der Polizei wurde gegen 15.40 Uhr gemeldet, dass auf dem Klinikparkplatz bereits seit 1,5 Stunden ein Hund in einem geparkten Fahrzeug eingeschlossen sei. Als die verständigte Polizeistreife kurz darauf vor Ort eintraf, wirkte der Hund bereits deutlich apathisch. Die Autoscheiben waren zwar einen Spalt geöffnet, was jedoch bei den sommerlichen Temperaturen wenig nutzte. Um das Tier aus der lebensbedrohlichen Situation zu retten, schlug die Streife das Fenster der Fahrertür ein und befreite den Hund aus dem Fahrzeug. An dem Wagen wurde eine Benachrichtigung hinterlassen und das Tier mit zur Dienststelle genommen, wo es mit Wasser versorgt wurde. Nach der Befreiung und der Versorgung mit Wasser ging es dem Hund zunehmend besser. Wenig später erschien dann die Hundehalterin auf dem Revier, woraufhin mit der erleichterten und einsichtigen Frau ein aufklärendes Gespräch geführt wurde. Mit Blick auf die aktuellen Temperaturen warnt die Polizei: Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere im Auto zurück! Auch nicht, wenn Sie "nur kurz" etwas erledigen wollen. Das Auto kann bei Hitze für Kinder und Tiere zur tödlichen Falle werden und stellt eine große Gefahr dar. Gerade im Sommer wird der Innenraum eines Fahrzeugs regelrecht zum "Backofen" - auch wenn die Fenster leicht geöffnet sind.

4. Optikergeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Kirchgasse, 17.07.2023 bis 18.07.2023, 05.15 Uhr,

(pl)Zwischen Montag und Dienstag wurde ein Optikergeschäft in der Kirchgasse von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen eine Glasscheibe des Geschäftes ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Brillen. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen gegen 04.15 Uhr von einer vorbeifahrenden Polizeistreife festgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden-Rambach, Am Ringwall, 15.07.2023, 12.00 Uhr bis 17.07.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Straße "Am Ringwall" in Rambach waren zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Diebe zugange. Die Täter brachen in eine im Rohbau befindliche Wohnung ein und entwendeten Werkzeuge im Wert rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Delkenheim, Freiburger Straße, 18.07.2023, 03.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag machten sich zwei Personen in der Freiburger Straße in Delkenheim an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Das dunkelgekleidete Duo brach den Automaten gegen 03.20 Uhr auf und entwendete die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

7. Gartenhütte aufgebrochen,

Wiesbaden-Rambach, Kehrstraße, 14.07.2023, 17.00 Uhr bis 17.07.2023, 19.00 Uhr,

(pl)In einer Kleingartenanlage im Bereich der Kehrstraße in Rambach brachen unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagabend in eine Gartenhütte ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Hütte und entwendeten hieraus unter anderem eine Wasserpumpe, eine Schubkarre sowie einen Rechen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell