Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls +++ 14-Jährige unsittlich berührt +++ Einbruch +++ Zwei Motorräder gestohlen +++ Kanaldeckel herausgehoben - Auto erheblich beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls, Wiesbaden, Burgstraße, Schlossplatz, 18.07.2023, 20.00 Uhr,

(pl)Im Nachgang eines Verkehrsunfalls in der Burgstraße kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 21 und 45 Jahre alten Männern. Der 45-Jährige soll gegen 20.00 Uhr beim Aussteigen aus seinem in der Burgstraße geparkten Sprinter mit der Fahrzeugtür gegen den danebenstehenden BMW des 21-Jährigen gestoßen sein. Statt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, sei der Unfallverursacher einfach weggelaufen, woraufhin er von dem 21-Jährigen verfolgt und eingeholt wurde. In der Folge gerieten die beiden Männer im Bereich des Schlossplatzes aneinander, was schließlich in Handgreiflichkeiten und wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. 14-jähriges Mädchen an Bushaltestelle unsittlich berührt, Wiesbaden, Friedrichstraße, 18.07.2023, 14.15 Uhr,

(pl)Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Dienstagnachmittag an der Bushaltestelle "Kirchgasse" von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die 14-Jährige war gegen 14.15 Uhr aus dem Bus der Linie 4 ausgestiegen, als sie von einem vorbeilaufenden Mann unsittlich berührt worden sei. Der Täter soll ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur sowie kurze graue Haare gehabt haben. Er habe ein graues T-Shirt und eine blaue Jeans getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, 18.07.2023, 09.00 Uhr bis 09.50 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen wurde ein Einfamilienhaus in der Gabelsbornstraße in Biebrich von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen 09.00 Uhr und 09.50 Uhr Zutritt zum Garten des Hauses und machten sich dort an drei Türen zu schaffen. Als es ihnen schließlich gelang, eine der Türen aufzuhebeln, drangen sie in die Wohnräume ein und entwendeten hochwertige Armbanduhren. Ein Zeuge beobachtete nach dem Einbruch zwei flüchtende Männer. Die Flüchtenden wurden als ca. 30-35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Einer der beiden soll eine Glatze gehabt haben und mit einer weißen FFP2-Maske, einer langen Sporthose, einer sportlichen Jacke und Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Der Zweite habe kurze braune Haare gehabt und eine dunkle Hose, ein Hemd, ein hellbraunes Jackett und Sportschuhe getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Motorraddiebe zugange - Zwei Motorräder in Nordenstadt gestohlen, Wiesbaden-Nordenstadt, Tannenweg, Junkernstraße, 17.07.2023, 21.30 Uhr bis 18.07.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagmittag wurden in Wiesbaden-Nordenstadt zwei Motorräder im Gesamtwert von rund 30.000 Euro gestohlen. Im Tannenweg hatten es die Motorraddiebe auf eine orangefarbene Maschine von KTM abgesehen, die in einer Grundstückseinfahrt abgestellt war. In der Junkerstraße wurde eine schwarze Kawasaki zum Ziel unbekannter Täter. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. Kanaldeckel herausgehoben - Auto erheblich beschädigt, Wiesbaden, Brunhildenstraße, 18.07.2023, 06.35 Uhr,

(pl)In der Brunhildenstraße haben unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zum Dienstag einen Kanaldeckel herausgehoben. In der Folge fuhr morgens gegen 06.35 Uhr eine 24-jährige Autofahrerin über den manipulierten Kanalschacht, wobei ihr Audi A1 erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell