POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 28

Dornstetten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 28 bei Dornstetten sind zwei Personen verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 15:00 Uhr ein 19-jähriger Ford-Fahrer die Bundesstraße von Dornstetten kommend in Richtung Freudenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr ein 32-jähriger VW-Fahrer die Strecke in Richtung Dornstetten. Kurz vor dem Dornstettener Ortsteil Aach kam aus bislang nicht geklärter Ursache der Ford-Fahrer nach in links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW. In der Folge wurden beide Pkw-Lenker schwer verletzt und wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße ist derzeit noch gesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an.

