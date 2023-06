Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Griff in die Kasse eines Discounters: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Mehrere hundert Euro sind am frühen Dienstagabend, in einer Nettofiliale im Stadtteil Eutingen, von einem bislang unbekannten Täter aus der Kasse entwendet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wartete der Unbekannte vor dem Einkaufsgeschäft in der Hauptstraße auf einen günstigen Moment und entwendete während des Kassiervorgangs, kurz vor 20 Uhr, einen dreistelligen Eurobetrag aus einer Kasse. Der Täter flüchtete anschließend mit einer weiteren Person über die Waldhornstraße in Richtung Feuerwehrhaus und Karl-Friedrich-Schule. Unmittelbar nach dem Diebstahl verlor der Täter einen Teil seiner Beute. Auf der weiteren Flucht, in der Nähe des Feuerwehrhauses wurden die beiden Männer von Zeugen beobachtet und wechselten die Kleidung. Im weiteren Verlauf, auf dem Fluchtweg durch ein Kindergartengrundstück und anschließend über eine Brücke der Enz, entledigten sich die Personen eines mitgeführten Rucksacks. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwägen führte nicht zum Antreffen der beiden Personen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, 16-18 Jahre alt, ca. 165cm groß, athletisch, südländisches Erscheinungsbild, vermutlich blonde lockige Haare, Mund-Nasen-Schutz, dunkle Winterjacke mit Kapuze und eine dunkle lange Stoffhose 2. Person: männlich, 16-18 Jahre alt, ca. 180cm groß, athletisch, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, weiße Schuhe, Mund-Nasen-Schutz

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

