POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Nach Brand einer Waldfläche sucht die Polizei Hinweisgeber.

In Brand geraten ist am Dienstagmittag eine kleinere Waldfläche im Ortsteil Bildechingen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet am Dienstag gegen 13:10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache der Waltboden einer etwa 25 Quadratmeter großen Fläche nahe der Wohnsiedlung Haugenstein in Brand. Eilig eingetroffene Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Das Polizeirevier in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

