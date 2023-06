POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Freudenstadt (ots) - Wohl unter dem Einfluss berauschender Mittel ist am Montagabend in Freudenstadt ein Fahrradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Polizei in Freudenstadt gegen 19 Uhr ein alleinbeteiligt gestürzter Fahrradfahrer ...

mehr