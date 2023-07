Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Dieseldiebstahl

Germersheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ca. 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem in der Posthiusstraße in Germersheim abgestellten LKW. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

