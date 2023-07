POL-PDLD: Einbruch in KiTa

Annweiler am Trifels (ots) - Seit Samstag, 22.07.2023, wird die in Annweiler am Trifels wohnende 28-jährige Salma Etro vermisst. Sie verließ ihre Wohnung und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Frau Etro nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Frau Etro hat Bezüge nach Neustadt und könnte sich möglicherweise dort ...

