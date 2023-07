Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Betrüger erbeuten 10000 Euro

Knittelsheim (ots)

Aktuell sind wieder vermehrt Phishing-Mails im Umlauf, mit denen Kriminelle an die Daten der User kommen wollen. Die Empfänger werden darauf hingewiesen, dass sie sich bei ihrem Kundenkonto anmelden müssen. Hierfür müsse man lediglich auf einen in der Mail hinterlegten Button klicken. Einem 64-jährigen wurde diese Masche am Dienstag zum Verhängnis. Die Betrüger buchten insgesamt 10.000 Euro von seinem Konto ab. Sollten Sie eine derartige Mail erhalten haben, klicken Sie den Button nicht an und geben keinesfalls Ihre persönlichen Daten in an.

